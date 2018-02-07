مادورو يشارك في قمة الأميركيتين في إبريل في ليما

كراكاس: يشارك رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في قمة الاميركيتين التي تجمع قادة اميركا الجنوبية واميركا الشمالية في 13 و14 ابريل بليما، وفق ما اعلنت كراكاس الثلاثاء.

وقال وزير خارجية فنزويلا خورخي اراييزا في تغريدة ان مادورو "سيشارك بشكل محدد (في القمة) للدفاع عن سيادة اميركا اللاتينية وللقاء شعب البيرو المناضل".

تأتي دعوة رئيس البيرو بيدرو بابلو لمادورو للمشاركة في القمة في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا بعدما تبادل البلدان طرد ممثليهما الدبلوماسيين في اغسطس 2017. وتنظم القمة يومي 13 و14 ابريل في ليما تحت شعار "الحوكمة الديموقراطية في مواجهة الفساد".

وقد يكون مادورو في القمة مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي يتهمه باقامة "ديكتاتورية" في فنزويلا وفرض على رئيس فنزويلا ومسؤولين آخرين عقوبات مالية. ولم يؤكد ترمب حتى الان تلبية الدعوة. ويصادف يوم 14 ابريل الذكرى الخامسة لانتخاب مادورو رئيسا.

ومن المقرر ان يحدد المجلس الوطني الانتخابي في الايام المقبلة موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في فنزويلا التي يجب ان تنظم قبل 30 ابريل.

