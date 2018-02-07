غارات اميركية جديدة ضد مواقع طالبان في افغانستان

واشنطن: شنت واشنطن غارات جوية جديدة في شمال افغانستان ضد طالبان، وفق ما اعلنت الثلاثاء القيادة العسكرية الاميركية للشرق الاوسط.

وقالت القيادة في بيان "شنت الولايات المتحدة في الساعات الـ96 الاخيرة غارات على مراكز تدريب لطالبان في ولاية بداخشان مانعة بذلك تحضير اعتداءات قرب الحدود مع الصين وطاجيكستان". اضافت انه تم ايضا تدمير عربات قديمة للجيش الافغاني استولى عليها عناصر طالبان وكانوا بصدد تحويلها الى شاحنات ملغومة.

وبحسب البيان شاركت في الغارات القاذفة بي-52 التي القت لوحدها 24 قنبلة موجهة بدقة. واضاف البيان ان ذلك يشكل رقما قياسيا لهذه القاذفة الاستراتيجية.

وعلق الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الاميركية في افغانستان حيث دخلت الحرب الاميركية عامها الـ 17 "ان طالبان لا يمكنهم الاختباء في اي مكان".

وردا على سؤال في الكونغرس الثلاثاء بشأن طول هذه الحرب قال وزير الدفاع جيم ماتيس ان الاستراتيجية الاميركية الجديدة "للتدريب والدعم" للقوات الافغانية كانت موضع تاييد واسع من حلفاء واشنطن في قوة الاطلسي بافغانستان.

واوضح "هم معنا لانهم يؤمنون بهذه الاستراتيجية الممثلة في تولي الافغان معظم المعارك لكن مع مستشارين يقدمون الدعم الجوي وقوة نار الحلف الاطلسي لمساعدتهم".

وبعد 16 عاما من الحرب ورغم مئات مليارات الدولارات التي انفقت كمساعدة دولية لاستقرار افغانستان، يكثف طالبان هجماتهم ضد الجيش والاعتداءات بما في ذلك في كابول.

