رحيل عبد الجليل فنجيرو المدير السابق لوكالة الأنباء المغربية

توفي اليوم الثلاثاء بالرباط، عبد الجليل فنجيرو، المدير السابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن عمر ناهز 80 سنة، وفق ما علم لدى أسرته. وفنجيرو ثاني مدير لوكالة الأنباء المغربية بعد المدير المؤسس المهدي بنونة.

إيلاف من الرباط: تولى فنجيرو الإدارة العامة للوكالة بعده كل من محمد ياسين المنصوري، ومحمد خباشي، وعلي بوزردة. ويديرها الآن خليل الهاشمي الإدريسي.

واعتبر الراحل، وهو من مواليد مدينة الرباط سنة 1938، مرجعصا حيًا للصحافة المغربية، وارتبط اسمه بالخصوص بوكالة المغرب العربي للأنباء، التي شغل منصب مديرها طيلة الفترة الممتدة من 1974 إلى 1999، ليعيّن بعد ذلك سفيرًا للمغرب في لبنان.

ساهم فنجيرو بحيوية في تأسيس وكالة الأنباء الأفريقية (بانا) سنة 1979، والوكالة الإسلامية الدولية للأنباء سنة 1970، وتجمع وكالات أنباء بلدان عدم الانحياز (ناناب) سنة 1975، واتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) سنة 1974، وتجمع وكالات أنباء بلدان اتحاد المغرب العربي سنة 1989، وكذا في إحداث تحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط أمان سنة 1992.

كما انتخب لثلاث مرات رئيسًا لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) في بداية ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وانتخب لرابع مرة على رأس هذا الاتحاد في نوفمبر 1999 خلال الدورة الـ 27 للجمعية العامة لـ (فانا) التي اختارته رئيسًا شرفيًا لها مدى الحياة ومستشارًا دائمًا.

وتولى فنجيرو في سنتي 1995 و1996 رئاسة تحالف وكالات الأنباء المتوسطية (أمان) التي تضم وكالات أنباء الدول الأوروبية والعربية بحوض المتوسط.