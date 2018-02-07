زعيم بوكوحرام يظهر في فيديو بعيد إعلان نيجيريا هزيمة التنظيم

كانو: ظهر زعيم بوكو حرام في شريط فيديو الثلاثاء متعهدا بشن المزيد من الهجمات، وذلك بعيد أيام من تأكيد الجيش النيجيري ان التنظيم الجهادي المتطرف تعرّض للهزيمة.

وأكد زعيم التنظيم ابو بكر الشكوي في الفيديو ان الهجمات الاخيرة لتحرير معقل التنظيم في غابة سامبيزا بولاية بورنو فشلت، متعهدا بمواصلة القتال ضد القوات النيجيرية والتعليم الغربي.

وقال الشكوي في الشريط الذي بلغت مدته 11 دقيقة إن "الشخص الذي يؤمن بالقومية هو الشخص الذي نحاربه، الشخص الذي يؤمن بنشر التعليم الغربي المتعارضة مع الايمان هو الشخص الذي نحاربه". واعلنت نيجيريا مرارا انها هزمت بوكو حرام، الجماعة التي يعني اسمها بلغة الهاوسا "التعليم الغربي حرام".

وتراجعت قدرات بوكو حرام منذ العام 2014 حين كانت تسيطر على مساحات واسعة من الاراضي في شمال شرق نيجيريا قبل أن تخسرها لاحقا، لكن الجماعة الجهادية ما زالت تشكل تهديدا.

واعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري في ديسمبر 2015 في خطاب العام الجديد أن جهاديي بوكو حرام "هُزموا من الناحية الفنية". ويتولى الشكوي قيادة بوكو حرام منذ العام 2009 بعد مقتل مؤسسها محمد يوسف.

والأحد الفائت، اقتحم مقاتلون من هذا التنظيم قرية في شمال شرق نيجيريا حيث قتلوا مدنيين اثنين. وتسبب تمرد بوكو حرام بمقتل 20 الف شخص وتشريد 2,6 مليون في نيجيريا. وفي الاشهر الاخيرة ازدادت هجمات التنظيم على مواقع عسكرية ومدنية وعلى القرى النائية في شمال البلاد، حيث قتلوا عشرات الحطابين على وجه الخصوص.

