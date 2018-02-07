لودريان: كل الدلائل تثبت استخدام النظام السوري للكلور

باريس: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاربعاء ان كل الدلائل تشير الى ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد يشن هجمات مستخدما الكلور"في الوقت الحاضر" في سوريا.

وصرح لودريان لشبكة "بي اف ام تي في" واذاعة "مونتي كارلو" ان "كل الدلائل تشير اليوم الى استخدام الكلور من قبل النظام في الوقت الحاضر في سوريا". واضاف "اتحدث بحذر لانه طالما ان الامر لم يوثق بالكامل، يجب التزام الحذر".

وردا على سؤال عن كيفية رد باريس على ذلك، ذكر وزير الخارجية الفرنسي بان حوالى ثلاثين دولة تبنت للتو وبمبادرة من فرنسا اجراءات لكشف ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

لكنه في المقابل لم يلمّح الى اي اجراءات انتقامية بما في ذلك عسكرية، من قبل فرنسا ضد النظام السوري اذا تأكدت هذه الهجمات بالكلور.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حدد "خطا احمر" في هذه المسألة عند وصوله الى السلطة في مايو 2017، عندما توعد "برد انتقامي وفوري" من قبل فرنسا في حال استخدمت اسلحة كيميائية.

وقال لودريان "انه وضع خطير جدا (...) ندين ذلك (استخدام الكلور) بحزم كبير"، مشيرا الى المبادرة التي اقرها حوالى ثلاثين بلدا للالتفاف على تعطيل روسيا لاي ادانة للنظام السوري لاستخدام اسلحة كيميائية في مجلس الامن الدولي.

المقاتلون الأكراد أوقفوا جهاديين فرنسيين

كما أعلن لودريان أن القوات الكردية التي تقاتل تنظيم داعش في شمال شرق سوريا أوقفت حوالى مئة جهادي فرنسي.

وقال متحدثا لشبكة "بي إف إم تي في" التلفزيونية وإذاعة "مونتي كارلو" "قيل لنا أن الاكراد أوقفوا حوالى مئة (جهادي فرنسي) في سوريا".