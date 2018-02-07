طوكيو: أعلن نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الاربعاء في طوكيو ان واشنطن تستعد للكشف عن "أشد" عقوبات اقتصادية تفرض على كوريا الشمالية حتى الآن.

وقال بنس الى جانب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ختام محادثات حول التهديد الكوري الشمالي "اعلن اليوم ان الولايات المتحدة ستكشف قريبا عن العقوبات الاقتصادية الاشد والاكثر قوة التي تفرض على كوريا الشمالية".

اضاف "ليدرك العالم هذا الامر: سنواصل تكثيف اقصى ضغوطنا الى ان تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة نحو نزع اسلحة كامل يمكن التحقق منه وغير قابل للعودة عنه".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب انتقد سياسات الادارات الاميركية السابقة حيال كوريا الشمالية وتمكن من اقناع المجموعة الدولية بتشديد العقوبات ضد بيونغ يانغ.

كما حذر بنس من ان كوريا الشمالية التي ستشارك في الالعاب الاولمبية الشتوية خلال هذا الشهر ضمن وفد مشترك مع كوريا الجنوبية، لن يسمح لها بالهيمنة على الحدث عبر "دعايتها".

وشدد بنس الاربعاء على ان "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" متعهدا بان تواصل واشنطن نشر "معداتها العسكرية الاكثر تطورا في اليابان والمنطقة" لحمايتها من التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية.

من جهته قال آبي الذي سيتوجه على غرار بنس الى كوريا الجنوبية لحضور الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، انه ابلغ نائب الرئيس الاميركي بانه لا يمكن القبول "بامتلاك كوريا الشمالية الاسلحة النووية". واضاف "يجب الا نخدع انفسنا بحملة الترويج التي تقوم بها كوريا الشمالية".

