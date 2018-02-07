تقرير: اهتمام بريطاني كبير بزيارة الأمير محمد بن سلمان

لندن: تحظى زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المتوقعة إلى لندن الشهر المقبل، باهتمام كبير من قبل العائلة المالكة البريطانية.

وفي تقرير لها حول الزيارة المرتقبة، قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن ولي العهد السعودي سيحظى باستقبال وضيافة ملكية وسيلتقي عدداً من كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية، وذلك في قلعة وندسور.

وينتظر كذلك أن تشمل زيارة ولي العهد لمؤسسات تعليمية ورياضية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنه لم يتم بعد التأكد من موعد الزيارة، ووصفتها بالزيارة المهمة.

يذكر أن بريطانيا حريصة على تقوية علاقاتها مع السعودية ودعم رؤية 2030، التي يقودها الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت التايمز إلى أن الوزراء البريطانيين لا يخفون آمالهم في أن تختار السعودية بورصة لندن لإدراج أسهم شركة أرامكو، الذي سيكون أكبر اكتتاب في التاريخ.