ماي: تراجع الصحف المحلية يهدد الديمقراطية البريطانية

لندن: حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من ان تراجع الصحف المحلية والوطنية في بريطانيا يهدد ديمقراطيتها ، وبدأت المراجعة للتأكد مما إذا كان تدخل الدولة مطلوباً لانقاذ هذه الصحف.

وتشمل المراجعة دراسة صعود الأخبار "المضللة" ذات النوعية المتدنية وما يمكن ان تفعله صناعة الصحف أو الحكومة لتثبيط الحوافز التجارية التي تقف وراء انتاج هذا المحتوى الهابط. وتهدف الأخبار "المضللة" الى استدراج القارئ للنقر على مواقع معينة.

وقالت ماي التي كانت تتحدث في مدينة مانشستر شمال انكلترا ان التطورات التكنولوجية اليوم "تمارس تأثيراً بالغاً على واحد من أركان مناظراتنا العامة، وهو صحافتنا الحرة".

وتشمل المراجعة دور الاعلانات الرقمية، وما إذا كان منتجو المحتوى يحصلون على نصيب عادل من ايرادات الاعلان وليس المنصات التي تُنشر فيها. وقالت ماي ان المراجعة ستقرر إن كان المطلوب إيجاد حلول تقدمها صناعة الصحف نفسها أو بقيادة الحكومة.

واعلنت رئيسة الوزراء ان الصحافة "قوة هائلة" من أجل الصالح العام ولكن وجودها مهدد اليوم. وقالت "إن الصحافة ذات النوعية العالية تزودنا بما نحتاجه من معلومات وتحليلات لإسناد وجهات نظرنا واجراء نقاش حقيقي. ولكن في الآونة الأخيرة شهدنا هبوط التوزيع وخاصة توزيع الصحف المحلية وتفريغ غرف الأخبار في هذه الصحف من كوادرها ونشوء مخاوف على بقاء الصحافة ذات النوعية العالية في المستقبل".

واشارت ماي الى غلق أكثر من 200 جريدة محلية منذ عام 2005 قائلة "إن هذا خطر على ديمقراطيتنا. فحين تتراجع مصادر خبرية موثوقة وذات مصداقية يمكن أن نصبح مكشوفين لأخبار ليست جديرة بالثقة".

وأكدت ماي ان المراجعة ستنظر في ما إذا كان منتجو المحتوى يحصلون على نصيب عادل من ايرادات الاعلان واصفة الاعلانات الرقمية بأنها "من مصادر الدخل الضرورية للصحف". واضافت ان المراجعة ستحلل كيف تعمل هذه السلسلة. واعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية "ان الصحافة الحرة أحد الأسس التي تقوم عليها ديمقراطيتنا ويجب الحفاظ عليها".

وأوضح وزير الثقافة ماثيو هانكوك ان المراجعة ستدرس وضع الاعلام بصفة عامة ونطاق الاخبار المتاحة وكيف تتكيف الصحافة مع السوق الرقمية الجديدة بما في ذلك دور منصات مثل فايسبوك وغوغل.

اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.theguardian.com/media/2018/feb/06/decline-of-local-journalism-threatens-democracy-says-may