بدء التحضير للعرض العسكري الذي أمر به ترمب

بانكوك: أعلن رئيس هيئة الاركان الاميركية الاربعاء بدء التحضير للعرض العسكري الذي أمر به الرئيس دونالد ترمب، وهو المطلب غير التقليدي الذي اثار انتقادات وتشبيه سلوكه بسلوك انظمة مستبدة.

وقال الجنرال جو دانفورد للصحافيين خلال زيارة الى بانكوك "إني على علم بطلب الرئيس ونحن في مراحل التخطيط الأولية لتنفيذ توجيهات الرئيس".

ودانفورد أول مسؤول عسكري كبير يتطرق علنا الى رغبة الرئيس بإجراء عرض عسكري كبير وهو ما أكده البيت الأبيض الثلاثاء.

ولم يرد الجنرال على سؤال حول ما اذا كان ذلك يعد استخداما جيدا للموارد العسكرية.

وعادة ما تخصص اميركا عروضها العسكرية لاحياء انتهاء نزاعات مثل "عرض النصر الوطني" الذي ترأسه الرئيس جورج دبليو بوش في 1991 في واشنطن للاحتفال بانتهاء حرب الخليج.

وقد يلقى طلب ترمب قبولا واسعا بين العديد من الاميركيين لكنه اثار ايضا انتقادات من معارضين قالوا انه تبذير للأموال ويشبه الفعاليات التي تنظمها انظمة استبدادية.

والتقى دانفورد نظيره التايلاندي تارنشيان سريسوان ووزير الدفاع براويت مونغسوان ورئيس المجلس العسكري برايوت شان-او-تشا.

واستؤنفت العلاقات بين واشنطن وبانكوك بعد توقفها في اعقاب انقلاب 2014، وقال دانفورد انه يتطلع لمواصلة العلاقات العسكرية بين البلدين.

وقال للصحافيين الذين يرافقونه "لقد كانوا (التايلانديون) شريكا جيدا وقويا لفترة طويلة. قوتنا على مستوى العالم، وخصوصا في منطقة المحيط الهادئ، هي شبكة حلفائنا وشركائنا. ولهذا فإن تايلاند جزء مهم من تلك الشبكة الاجمالية".

