مبيعات الاسلحة الروسية بلغت 15 مليار دولار عام 2017

موسكو: أعلنت الوكالة المكلفة صادرات التجهيزات العسكرية الروسية " روسو بورن إكسبورت" الاربعاء ان روسيا باعت عام 2017 "اسلحة بقيمة 15 مليار دولار"، في مستوى مستقر مقارنة مع السنة السابقة.

وقال مدير عام الوكالة الكسندر ميكييف في بيان "في العام 2017، وقعت روسو بورن اكسبورت عقودا بقيمة نحو 15 مليار دولار مع زبائن من 53 دولة" مؤكدا ان هذه النتائج "تتيح لروسيا الحفاظ على موقعها المهيمن على سوق الاسلحة العالمية".

في العام 2016، تجاوزت مبيعات الاسلحة الروسية 15 مليار دولار وصدرت الى 52 دولة. وفي العام 2015 بلغت صادرات التجهيزات العسكرية الى الخارج 14,5 مليار دولار.

بحسب معهد سيبري المستقل فان الولايات المتحدة تتصدر لائحة مصدري الاسلحة للفترة 2012- 2016 (33% من اجمالي السوق) متقدمة على روسيا (23%) والصين (6,2%) وفرنسا (6%).

وتبذل روسيا جهودا مكثفة منذ 15 عاما لتحديث قواتها المسلحة. وتزود منذ فترة طويلة الهند والصين باسلحة، كما سلمت معدات في السنوات الماضية الى النظام السوري الذي تدعمه.

وقال ميكييف في بيان "رغم الضغوط غير المسبوقة لعدد من الدول الغربية ووسائل المنافسة غير المنصفة التي تستخدمها، لقد نجحنا في اختراق اسواق جديدة في الخارج" متحدثا عن "عدد من الزبائن الجدد في منطقة آسيا-المحيط الهادىء والشرق الاوسط" لكن بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.

والاسبوع الماضي اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الحكومات الاجنبية بدأت تعدل عن عقود اسلحة مع روسيا بموجب قانون اعتمده الكونغرس الصيف الماضي يحظر اي اتجار مع 39 شركة اسلحة روسية.

