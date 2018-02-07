الملك سلمان يتفقد أجنحة مهرجان الجنادرية الـ32

إيلاف من الرياض: قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بجولة تفقدية مساء اليوم الأربعاء لأجنحة المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ32.

وشاهد الملك سلمان بن عبد العزيز أوبريت "أئمة وملوك"، رؤيــة وأشــعار الأمير بــدر بــن عبدالمحســن، ومن ألحان ياسر أبو علي، والأداء للفنانين "محمد عبده، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، رابح صقر، ماجد المهندس، وراشد الفارس".

وقام الملك سلمان بمشاركة الحاضرين بأداء العرضة السعودية.

وافتتح العاهل السعودي جناح "مسك"، كما قام بتدشين قبة الفنون والثقافة والإعلام بالجناح.

وخلال جولته التفقدية افتتح الملك سلمان بن عبد العزيز جناح أرامكو.

وسام الملك عبد العزيز

وخلال المهرجان، كرم العاهل السعودي الأمير الراحل سعود الفيصل بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، كما كرم الصحافي الراحل تركي السديري بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، كما كرم الدكتورة خيرية بنت إبراهيم السقاف بمنحها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وقام العاهل السعودي بافتتاح جناح الهند ضيف شرف المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ 32.

وقالت وزيرة خارجية الهند سوشما سواراج: "يسرني أن أمثل بلدي ضيف شرف الجنادرية 32 .. هذه الفعالية الثقافية الهامة".

وأضافت، نحن ننظر إلى المملكة كعامل استقرار للمنطقة، مؤكدة تقدير الهند لرؤية المملكة 30 20 "الطموحة"، ودورها في التحول الاقتصادي والاجتماعي.

وكان العاهل السعودي قد استقبل في الجنادرية اليوم، وزيرة خارجية الهند سوشما سواراج، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المميزة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وكان العاهل السعودي قد افتتح في وقت سابق اليوم المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية.

وشهد الملك سلمان وكبار الشخصيات في المملكة ودول الخليج، انطلاق سباق الهجن السنوي الكبير.

وقام العاهل السعودي بتسليم الجوائز للفائزين في السباق.

هذا ويستقبل المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الثانية والثلاثين زواره غداً الخميس على أرض القرية التراثية وهي تحمل على أرضها التراث السعودي من جميع أنحاء المملكة، وتفتح أبوابها بتراثها وثقافتها وفلكلوراتها الشعبية التي ينتظرها الزوار بكل شغف وشوق.