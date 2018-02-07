فوز ابل الأمير عبدالعزيز بن فهد بسباق الهجن السنوي

انطلق المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) في السعودية الأربعاء في دورته الثانية والثلاثين بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من أمراء وشيوخ دول الخليج العربية.

وبدأ المهرجان بعد الظهر بسباق الهجن، الذي يعد أشهر أنشطة المهرجان السنوي، بمشاركة عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وسلم العاهل السعودي الفائزين الخمسة الأوائل جوائز تنوعت بين سيوف مذهبة وسيارات حديثة وجوائز مالية كبيرة.

وحصدت إبل الأمير عبدالعزيز بن فهد اليوم (الأربعاء) كافة المراكز العشرة الأولى ما عدا المركز الخامس، وذلك عقب نهاية الشوط الأول من سباق الهجن الكبير بالجنادرية 30.

وأبدى الأمير عبدالعزيز سعادته بفوز إبله بكافة المراكز عدا مركز واحد

وكتب الأميرعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم: "لله الحمد، فزنا بالأول و٢ و٣ و٤ و٦ و٧ و٨ و٩ و١٠.. والفوز العظيم هو الفوز برضا الله".