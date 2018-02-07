الرباط: وقعت "ميدي 1 تي في" اتفاقية مع "سبايس ميلتيمديا"، المتمركزة في باريس، لتوزيع القناة على باقتها الجديدة "إي بي تي في" (تي في 5، فرانس 24، أفريكا 24، ...)، نحو كوت ديفوار، الغابون، غينيا وبوركينا فاصو، الشيء الذي سيعزز حضور القناة المغربية في غرب أفريقيا، المفعلة عبر باقة "كنال بلوس أفريكا" وقمر "غلوب كاست".

ومع البث الإذاعي عبر موجة "إف أم"، في عدد من العواصم الأفريقية، ستؤثر "ميدي 1 تي في"، شيئاً فشيئاً، على صناع القرار وسكان هذه المنطقة، في أفق حصول المملكة المغربية على عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو).

تجدر الإشارة إلى أن بث "ميدي 1 تي في" يتم على كل باقات شركات الاتصالات الفرنسية.