نانسي بيلوسي تلقي أطول خطاب في مجلس النواب

أمضت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي حوالي 8 ساعات وهي تتحدث، فيما يعتقد أنه أطول خطاب في مجلس النواب منذ قرن.

وكانت بيلوسي تسرد قصصًا لشباب استفادوا من برنامج الحالمين الذي يريد ترمب إيقافه.



وذكر مكتب المؤرخين بمجلس النواب أن بيلوسي، تحدثت يوم الأربعاء فى الطابق الأرضي أكثر من أي شخص فيما لا يقل عن 100 عام، وربما يكون الخطاب قد سجل رقمًا قياسيًا.



وقال المكتب "يبدو أن خطاب بيلوسي اليوم سجل رقماً قياسياً في الخطاب الطويل المتواصل في مجلس النواب منذ 1909 على الأقل عندما تحدث تشامب كلارك من ميسوري لمدة خمس ساعات و 15 دقيقة". وهو الخطاب الوحيد المعروف لدى مكتب المؤرخين.



وجاء فى بيان نشره مراسل صحيفة واشنطن بوست، أنه على الرغم من أن كلارك ألقى الكلمة لمدة أكثر من خمس ساعات، فقد توقف بشكل متكرر خلال تصريحاته ضد تعديل الرسوم الجمركية الذي حدث في ذلك العام.



ولم تتوقف بيلوسي في خطبتها حول الهجرة التي بدأت في الساعة 10:04 صباحًا وانتهت من خطابها الذي استمر ثماني ساعات بعد الساعة السادسة مساء.