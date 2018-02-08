سبعة جرحى في حادث منطاد في استراليا

ملبورن: أعلنت السلطات الاسترالية إصابة سبعة أشخاص بجروح إثر هبوط منطاد بقوة وارتطامه بالارض في ولاية فيكتوريا (جنوب شرق)، مشيرة الى ان الجرحى نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج من اصابتهم بجروح في الظهر وكسور متفرقة.

وقالت اجهزة الاسعاف في بيان انه "تم نقل سبعة اشخاص الى المستشفى بواسطة سيارات الاسعاف التابعة لجهاز الطوارئ في ولاية فيكتوريا بعد هبوط منطاد بقوة في ديكسونز كريك صباح اليوم".

وتقع ديكسونز كريك على بعد 60 كلم شمال ملبورن في جنوب شرق استراليا.

وأوضح البيان ان "المسعفين تلقوا الاتصال بعيد الساعة السابعة صباحا واسعفوا ما مجموعه 16 شخصا"، مشيرا الى ان غالبية المصابين في الستينيات من العمر وحالهم مستقرة.

ولم تنشر السلطات اسماء الجرحى الذين قالت الصحافة المحلية ان بعضهم قفزوا من المنطاد بعدما واجه صعوبة في الهبوط بسبب رياح عاتية.

ونقلت صحيفة "ملبورن ايدج" عن داميان كروك المتحدث باسم الهيئة المشغّلة للمناطيد في ولاية فيكتوريا ان قائد المنطاد ابلغه انه "واجه تغيرا مفاجئا في اتجاه الرياح نحو الجنوب الغربي" مما اضطره للقيام بـ"هبوط قوي في ظروف صعبة".