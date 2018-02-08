الاكوادور: اعلنت وزارة الصحة في الاكوادور الاربعاء ان وباء انفلونزا "اتش 1 ان 1" الذي يتفشى في البلاد منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر ادى الى مقتل 66 شخصا في هذا البلد حيث زاد عدد المصابين حتى اليوم عن 900 شخص.

وقال نائب وزير الصحة كارلوس دوران "نحن في موسم الانفلونزا، بالدرجة الاولى من سلالة اتش 1 ان 1"، مشيرا الى انه حتى الثالث من شباط/فبراير تم تسجيل اصابة 931 شخصا بينهم 66 توفوا.

ولفت دوران الى انه من بين المتوفين الـ66 هناك ثلاثة اصيبوا بسلالة "اتش 3 ان 2" من هذا الفيروس والتي أُطلق عليها اسم "الانفلونزا الاسترالية".

واضاف ان غالبية الاصابات تركزت في مقاطعة بيشينتشا الواقعة في جبال الانديز حول العاصمة كيتو.

وتشهد المناطق الواقعة في الانديز من الاكوادور شتاء قاسيا يترافق مع برد قارس وامطار غزيرة، وهي ظروف مؤاتية لانتشار الوباء.

وقالت السلطات ان حوالى مليوني شخص من اصل 3،9 ملايين تعتبرهم في وضع خطر بسبب الفيروس (اطفال دون خمس سنوات ونساء حوامل ومسنون فوق 65 عاما) تم تلقيحهم.

وسجلت اول اصابة بفيروس "اتش 1 ان 1" في الاكوادور في العام 2009.