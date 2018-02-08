اليابان: أعلن نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الخميس ان بلاده "مستعدة لكل الاحتمالات" ازاء التهديد الكوري الشمالي مشددا على ان "كل الخيارات مطروحة".

وصرح بنس امام جنود تجمعوا في قاعدة يوكوتا العسكرية الاميركية التي تبعد نحو 40 كلم عن طوكيو "ليعلم العالم في هذه القاعدة الجوية وسواها اننا مستعدون لكل الاحتمالات".

وتابع بنس "ابلغوا خصومنا بان كل الخيارات مفتوحة والقوات المسلحة الاميركية وقوات الدفاع الذاتي في اليابان ستكون مستعدة للدفاع عن شعبنا وطريقة عيشنا"، وذلك في اليوم الاخير من زيارة استمرت ثلاثة ايام الى اليابان.

ومضى يقول ان أي عمل استفزازي بما فيه "استخدام السلاح النووي" سيواجه ب"رد سريع ساحق وفاعل".

وكان بنس أعلن الاربعاء ان بلاده تستعد للكشف عن "أشد عقوبات" اقتصادية تفرضها على كوريا الشمالية حتى الآن مؤكدا ان بلاده لن تسمح لبيونغ يانغ بان تستغل الالعاب الاولمبية الشتوية المرتقبة هذا الاسبوع في الجنوب.

ومن المقرر ان يتوجه بنس بعدها الى كوريا الجنوبية حيث سيحضر الجمعة مراسم افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

ولم يستبعد بنس على الفور عقد اجتماع مع مسؤولين من الشمال الذي سيوفد كيم يونغ نام شقيقة الزعيم كيم يونغ نام والمسؤولة في النظام.

الا ان وكالة الانباء الكورية الشمالية أعلنت ان الشمال لا نية له في لقاء مسؤولين اميركيين على هامش الالعاب الاولمبية لكن دون ان تستبعد ذلك.