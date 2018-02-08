اسطنبول: اعتبرت تركيا الخميس تصريحات وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان "مؤسفة" و"لا أساس لها" والتي حمّل فيها أنقرة مسؤولية مقتل أي مدني أثناء العملية التي تشنها في سوريا.

وصرّح المتحدث باسم الخارجية التركية حامي اكسوي في بيان "من المؤسف أن يدلي وزير الخارجية الفرنسية بمثل هذه التصريحات المؤسفة والتي لا أساس لها حول عملية غصن الزيتون".

وحمّل لودريان الأربعاء تركيا مسؤولة مقتل أي مدني أثناء العملية التي بدأتها في 20 يناير ضد وحدات حماية الشعب الكردية في جيب عفرين السوري، واعتبر أن أنقرة وكذلك النظام السوري وحليفته ايران، ينتهكون القانون الدولي في سوريا.

ودعا لودريان الى عدم "اضافة حرب الى الحرب" معتبرا أن طبيعة العملية التركية تفاقم النزاع المعقد للغاية أصلا.

وأضاف المتحدث التركي أن "العملية التي تقودها تركيا، وعلى عكس ادعاءات الوزير الفرنسي، تمنع اضافة حرب جديدة على الحرب الجارية في سوريا".

وقال "ننتظر من حلفائنا أن يدعمونا في مكافحة المنظمات الارهابية وعدم القيام بلعبة هذه المنظمات نفسها عبر أفعالهم وتصريحاتهم".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، قتل 68 مدنيا من بينهم 21 طفلا في القصف التركي في اطار العملية التي تشنها أنقرة.

لكن أكسوي كرر الخميس ردا على تصريحات لودريان أن العملية التركية لم توقع أي قتيل مدني.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حذر تركيا في أواخر يناير من اي محاولة "لاجتياح" سوريا.

وأعلن ماكرون، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي السبت، أنهما اتفقا على "العمل على خريطة طريق دبلوماسية في سوريا خلال الاسابيع المقبلة"، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول مواعيدها واهدافها.