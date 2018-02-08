أفغانستان باتت المسرح الاول للعمليات الجوية الأميركية

واشنطن: باتت أفغانستان المسرح الاولى للعمليات الجوية الاميركية بعد تراجع المعارك في سوريا والعراق، بحسب ما أعلن قائد القوات الجوية لمهمة الحلف الاطلسي في أفغانستان الجنرال جيمس هيكر الاربعاء.

وصرح هيكر "اصبحنا في الاول من فبراير رسميا العمليات الاولى للقيادة المركزية".، في اشارة الى القيادة التي تشرف على العمليات الاميركية في مجمل الشرق الاوسط اي جبهات مكافحة الارهاب الثلاث العراق وسوريا وأفغانستان.

وتابع هيكر "بفضل الجهود الاخيرة في سوريا والعراق"، في اشارة الى تحرير الموصل في العراق والرقة في سوريا "بات بامكان القيادة المركزية تزويدنا بعدد اكبر من المعدات وهو من شأنه تعزيز قدراتنا على مساعدة الافغان".

وقال هيكر في اتصال هاتفي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع البنتاغون "لقد بدأنا بتلقي معدات اضافية قبل اسبوع تقريبا من هذا التاريخ ومن المفترض ان تصلنا معدات اخرى في غضون يوم او اثنين".

وكانت القيادة المركزية اعلنت الثلاثاء شن غارة جديدة على حركة طالبان في شمال أفغانستان مستخدمة خصوصا قاذفة "بي-52" التي ألقت لوحدها 24 قنبلة موجهة دقيقة الاهداف.

وأوضح هيكر ان الغارات التي نفذت في ولاية بدخشان على الحدود مع طاجيكستان والصين اتاحت تدمير قواعد تدريب لطالبان وللحركة الاسلامية في تركمنستان الشرقية.