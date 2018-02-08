رواد فضاء يعيشون ظروف المريخ في صحراء عُمان

لندن: يمضي رواد فضاء شهراً معزولين على رقعة أرض تحاكي سطح المريخ في صحراء ظفار العمانية لمساعدة البشرية على القيام برحلات فضائية الى الكوكب الأحمر في المستقبل.

وسيجري رواد الفضاء 19 تجربة في هذه المنطقة القاحلة التي وقع عليها الاختيار لأنها شبيهة بتضاريس المريخ مستخدمين طائرة مسيرة ومركبة روبوتية ومختبرات ميدانية مغطاة.

وتبدو صحراء ظفار من الجو منطقة بنية منبسطة لا يعيش في طبيعتها القاسية وحرارتها العالية إلا القليل من الحيوانات والنباتات.

وعلى الحافة الشرقية من كُثيب يمتد مسافة شاسعة تقع قاعدة "عمان المريخ" وهي فقاعة عملاقة وزنها 2.4 طن تحيطها حاويات شحن جرى تحويلها الى مختبرات ومساكن لأفراد الطاقم.

واختار أكثر من 200 عالم من 25 دولة هذه الرقعة لاجراء اختبارات ميدانية على التكنولوجيا التي سوف تُستخدم في رحلات مأهولة الى المريخ تأمل وكالة الفضاء الاميركية "ناسا" بتحقيقها بحلول ثلاثينات القرن الحادي والعشرين.

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن متحدث باسم البعثة العلمية قوله "ان صحارى ظفار ، اكبر محافظات السلطنة ، ذات شبه بالتضاريس المختلفة لسطح المريخ مثل التكوينات الرسوبية التي تعود الى العصر الباليوسيني والإيوسيني والقبب الملحية لحوض الملح في جنوب عمان".

وأضاف أن موقع الاختبار يوفر مساحة واسعة من الأسطح الرملية والصخرية مع تفاوت واسع في زوايا الانحدار. وتستمر تجربة العيش في صحراء ظفار التي تحاكي ظروف المريخ حتى 28 فبراير.

وتتسابق وكالات حكومية وشركات خاصة على الوصول الى المريخ ولكن المياردير ايلون ماسك مؤسس شركة سبيس أكس للرحلات الفضائية التجارية اعلن ان البشر سيتمكنون من المشي على سطح الكوكب الأحمر في غضون عقود قليلة.

وقال رائد الفضاء باتريك كومار ان اطلاق صاروخ فالكون هيفي العملاق بنجاح "يضعنا على مستوى مختلف تماماً لما يمكن ان نطلقه في عمق الفضاء وما يمكن ان نرسله الى المريخ".

ولاحظ كومار ان ظروف صحراء ظفار كبيرة الشبه بالمريخ حتى "ان من الصعب التمييز" بينهما.

وابدت الحكومة العمانية استعدادها لاستفاضة محاكاة المريخ المقبلة التي ينظمها منتدى الفضاء النمساوي خلال اجتماع للجنة الاستعمالات السلمية للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة.

وقال غيرنو غرومير قائد بعثة محاكاة المريخ في عمان الذي شارك في 11 مهمة علمية على الأرض ان المنتدى قبل عرض الحكومة العمانية بسرعة.

وأكد ان ما سيتعلمه اعضاء البعثة من تجاربهم في صحراء عمان "سيُنفذ فعلا في الرحلات" التي ستتوجه الى المريخ.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ميل اونلاين". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5366893/Mars-Earth-Simulation-tests-remote-desert-Oman.html





