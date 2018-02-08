منظمة الصحة العالمية تعلن اعادة تشغيل مراكز في غزة بدعم اماراتي

غزة: اعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية الخميس ان نحو عشرين مركزا صحيا في قطاع غزة سيعاد تشغيلها في شكل كامل خلال الايام المقبلة، بعدما قدمت الامارات العربية المتحدة دعما ماليا لشراء الوقود لمولدات الكهرباء.

ومنذ اكثر من اسبوع توقفت 19 مؤسسة صحية في قطاع غزة هي ثلاثة مستشفيات و16 مركزا صحيا حكوميا عن تقديم خدماتها الرئيسية بسبب عدم توافر الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء، وفق ما قال اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة لوكالة فرانس برس.

ويعاني قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة، ازمة حادة في الكهرباء، وتصل فيه عدد ساعات قطع التيار الى نحو عشرين ساعة يوميا.

وقال محمود ضاهر مسؤول منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة لوكالة فرانس برس "تم ابلاغنا من دولة الامارات العربية بتقديم مليوني دولار للوقود والتي ستسهم في تحسين الوضع في الاشهر القادمة" للقطاع الصحي في قطاع غزة.

واضاف "من المتوقع ان يتم اعادة فتح المراكز الصحية والمستشفيات في الايام القادمة لتقديم كامل خدماتها".

لكن القدرة قال "ننتظر تأكيدا رسميا بشان هذا الدعم المالي لقطاع الصحة".

وتفرض إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات حصارا جويا وبحريا وبريا على نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الفقير والمكتظ.

كما تغلق مصر معبر رفح منذ سنوات عدة وتفتحه في فترات متباعدة للحالات الانسانية.

وأعادت السلطات المصرية الاربعاء فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر استثنائيا لمدة ثلاثة ايام امام الحالات الانسانية.

وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حركة حماس على القطاع العام 2007.

ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع على المساعدات الانسانية.

وكانت واشنطن قررت في 16 كانون الثاني/يناير "تجميد" نصف الاموال المخصصة لوكالة اونروا التي تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين والمتحدرين منهم في انحاء الشرق الاوسط، مع خدمات تتضمن التعليم والرعاية الطبية.