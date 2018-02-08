البرلمان الاوروبي يدعو الى انهاء حال الطوارئ في تركيا

ستراسبورغ: ندد البرلمان الاوروبي الخميس بتدهور وضع دولة القانون في تركيا مطالبا بانهاء حال الطوارئ التي تستخدم ذريعة لاعتقال معارضين وصحافيين في شكل يعتبر تعسفيا.

وتبنى النواب الاوروبيون خلال جلسة عامة في ستراسبورغ برفع الايدي قرارا اعربوا فيه عن "قلقهم البالغ حيال التدهور القائم للحريات والحقوق الاساسية ودولة القانون في تركيا".

واعتبر البرلمان ان حال الطوارئ التي أُعلنت منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 "تستخدم حاليا لاسكات المعارضين وتتجاوز الى حد بعيد الاجراءات المشروعة للتصدي للتهديدات التي تطاول الامن القومي".

وأضاف ان "محاولة الانقلاب تستخدم حاليا ذريعة لتجريم المعارضة المشروعة والسلمية ومنع وسائل الاعلام والمجتمع المدني (...) من ممارسة حرية التعبير سلميا".

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني نددت الثلاثاء امام النواب بتمديد حال الطوارئ، وقالت ان "التوجه السلبي حول وضع حقوق الانسان في البلاد لم يتغير".

واذ دان الاعتقالات الاخيرة بحق معارضين رفضوا العملية العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا، اعرب البرلمان الاوروبي عن "قلقه البالغ (ايضا) للتداعيات الانسانية" لهذا الهجوم محذرا "من الاستمرار في اعمال غير متكافئة".

ويلتقي قادة الاتحاد الاوروبي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 26 اذار/مارس في فارنا البلغارية لعرض العلاقات بين الجانبين.