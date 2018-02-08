أول طائرة مسيرة لنقل الركاب تقوم برحلتها الأولى

لندن: أجرت أول طائرة آلية مسيرة لنقل الركاب رحلاتها العامة الأولى في مدينة ليانيونغانغ الصينية.

ولا يحتاج ركاب الطائرة المسيرة "إيهانغ 184" الى أكثر من ربط أنفسهم داخلها وتحديد مسارها والضغط على زر، والباقي تتكفل به الطائرة نفسها.

وأعلنت شركة ايهانغ الصينية المتخصصة بتكنولوجيا المركبات الجوية الذكية انها اجرت سلسلة من الرحلات التجريبية المأهولة بنقل مسافر ومسافرين كل مرة.



ونشرت الشركة فيلم فيديو يظهر فيه نحو 40 راكباً استخدموا الطائرة في رحلات متفرقة بينهم نائب عمدة المدينة ومؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي هواجي هو ومسؤولون آخرون.

وتستطيع الطائرة أن تحمل راكباً واحداً يصل وزنه الى 100 كلغم في رحلة تستغرق 23 دقيقة بسرعة 100 كلم في الساعة وهي قادرة على التحليق في الضباب وفي العواصف.

كما أُجريت رحلات بسرعة 130 كلم في الساعة لمسافة 8.8 كلم.

وشارك في اجراء هذه التحليقات التجريبية 150 مهندساً على امتداد أكثر من 1000 يوم من البحث والتطوير شهدت أكثر من 1000 رحلة.

وقُدمت الطائرة "إيهانغ 184" للجمهور اول مرة في معرض الالكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس عام 2016. وهي مجهزة بمنظومة ذات ثماني مراوح تتيح لها الهبوط بأمان حتى إذا تعطلت اجهزة متعددة فيها.



وقال هو إنه واثق من ان الطائرة ستكون وسيلة نقل آمنة يستطيع الجمهور العام استخدامها في المستقبل.

إعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بيزنس انسايدر". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://uk.businessinsider.com/the-worlds-first-passenger-drone-just-took-flight-in-china-2018-2



