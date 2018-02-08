ولي عهد المغرب يزور المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء

الدار البيضاء: ترأس ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس، بالدار البيضاء، افتتاح الدورة الـ24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى غاية 18 فبراير الجاري.

وقام الأمير مولاي الحسن، بهذه المناسبة، بزيارة عدد من أروقة المعرض، من ضمنها رواق جمهورية مصر العربية، ضيف شرف دورة هذه السنة، التي تحتفي بالعلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع المغرب مع هذا البلد الشقيق، الذي تضرب جذور حضارته في عمق التاريخ.

كما قام ولي العهد بزيارة أروقة كل من وزارة الثقافة والاتصال، وهيئة الشارقة للكتاب (الإمارات العربية المتحدة)، والناشرين الجزائريين، والمعهد الفرنسي، ومعهد سيرفانتيس، ودار أميركا، وأميركا اللاتينية، والشركة الشريفة للتوزيع والصحف (سوشبريس)، ودور النشر (دار الثقافة، ودار الرشاد الحديثة، ومكتبة المدارس "ليبريري ديزيكول" و"لاكروازي دي شومان").

زار الأمير مولاي الحسن، كذلك، أروقة كل من وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، ووزارة الثقافة الفلسطينية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي.

وتعرف الدورة الـ24 من معرض الدار البيضاء، المنظمة من طرف وزارة الثقافة والاتصال بتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للمعارض، مشاركة 709 عارضين، بينهم 305 عارضين مباشرين و404 غير مباشرين، جاؤوا من المغرب والدول العربية والأفريقية والأوروبية والأميركية.

وسيتم خلال هذه الدورة تقديم عرض غني ومتنوع من الكتب، سيتجاوز 125 ألف عنوان، تشمل مختلف المعارف؛ كما سيتميز البرنامج الثقافي بمشاركة عدد مهم من الباحثين والمبدعين من داخل المغرب وخارجه، سيقومون بتأطير وتنشيط نحو 14 نشاطاً في اليوم، بمشاركة 350 متدخلاً، مع تكريمات، وتقديم للإصدارات الجديدة، وتنظيم أمسية "الأركانة"، وحفل تسليم "جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة"، وكذا "الجائزة الوطنية للقراءة"، علاوة على تخصيص فقرة للأطفال.