وزير الخارجية الالماني يهاجم خلفه المحتمل

برلين: هاجم وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل خلفه المحتمل في هذا المنصب مارتن شولتز متهما اياه بعدم الوفاء بالتزامه عدم المشاركة في حكومة برئاسة انغيلا ميركل.

وقال غابرييل في مقابلة مع مجموعة "فانكي" الصحافية الاقليمية تنشر الجمعة "ما يبقى فقط هو ان نأسف الى اي مدى نتصرف عندنا في الحزب الاشتراكي الديموقراطي بقلة احترام الواحد تجاه الاخر، وان نرى ان الكلمة التي نقولها لا قيمة لها".

ويشير غابرييل، الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديموقراطي، الى اعلان شولتز الاربعاء رغبته في ان يكون وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة التي تستعد ميركل لتشكيلها.

وشولتز الذي اعلن ايضا انه لن يستمر في رئاسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي التي تولاها قبل عام، كان رفض تماما الانضمام الى حكومة تتراسها المستشارة المحافظة.

ولن يشارك غابرييل في الحكومة الائتلافية الجديدة بين المحافظين والاشتراكيين بعدما توافقوا صباح الاربعاء على برنامج حكومي مشترك.

واضاف "لقد توليت بسرور منصب وزير الخارجية، وفي نظر الشعب فقد قمت بمهماتي على اكمل وجه. وآسف لتجاهل القيادة الجديدة للحزب الاشتراكي الديموقراطي هذا التقدير الشعبي لعملي".

وفي مؤشر آخر الى استيائه، الغى وزير الخارجية مشاركته المقررة نهاية الاسبوع المقبل في مؤتمر ميونيخ (جنوب) حول الامن.

