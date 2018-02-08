تيلرسون يزور اربع دول عربية وتركيا مع تصاعد التوتر في سوريا

واشنطن: يزور وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون اعتبارا من الاحد اربع دول عربية هي الكويت ومصر ولبنان والاردن اضافة الى تركيا وسط تصاعد التوتر في سوريا، وفق ما اعلنت الخارجية الاميركية الخميس.

وتمتد الجولة من الاحد الى الجمعة 16 شباط/فبراير وستشكل الكويت احدى ابرز محطاتها.

ويشارك تيلرسون في الكويت في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد الجهاديين في العراق وسوريا والذي تقوده واشنطن.

واشارت الخارجية الاميركية في بيان الى انه "اللقاء الاول لوزير الخارجية مع نظرائه في التحالف الدولي منذ هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية في الرقة" معقله السابق وايضا "منذ اعلن العراق تحرير اراضيه" بداية كانون الاول/ديسمبر 2017.

واضافت ان الاجتماع يستهدف "ضمان هزيمة دائمة" للمتطرفين الاسلاميين.

كما سيشارك تيلرسون في جانب من مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي تستضيفه العاصمة الكويتية من الاثنين الى الاربعاء.

ويتوقع ان يكون الملف السوري في صلب مباحثات الوزير الاميركي في انقرة. وتتدخل تركيا عسكريا في شمال غرب سوريا بداعي ملاحقة عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها "ارهابية" في حين تدعمها وتسلحها واشنطن في حربها على المسلحين الجهاديين. وزاد هذا التدخل التركي من توتر العلاقات بين واشنطن وانقرة.

واشارت الخارجية الاميركية ايضا الى انه من المتوقع ان يثير تيلرسون مع المسؤولين الاتراك حالة رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا تانير كيليتش المعتقل منذ حزيران/يونيو 2017.

وكانت هيثر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية قالت الثلاثاء "ندعو الحكومة التركية الى وضع حد لحالة الطوارىء والافراج عمن سجنوا بشكل تعسفي" بعد محاولة الانقلاب منتصف تموز/يوليو 2016 والى "الحفاظ على دولة القانون".

كما يتوقع ان يبحث تيلرسون الملف السوري في عمان مع الملك عبد الله الثاني علاوة على النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وخصوصا مع تداعيات اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وفي بيروت يبحث تيلرسون مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري سبل "دعم الشعب اللبناني وجيشه".

وفي القاهرة سيبحث الوزير الاميركي مع كبار المسؤولين سبل "تعزيز" الشراكة بين البلدين.