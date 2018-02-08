الرباط: كشف قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي المشارك في التحالف الحكومي، أن غياب عدد من وزراء الحزب عن أشغال المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، لا يرقى إلى مستوى المقاطعة وإنما هو تسجيل موقف، من التصريحات التي استهدفت رئيس الحزب، عزيز أخنوش، وأدلى بها عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.

وقال القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في اتصال مع "إيلاف المغرب" إن غياب وزراء الحزب وبشكل خاص، وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، الذي يوجد بالمغرب «ليس مقاطعة وإنما تسجيل موقف»، رافضا تقديم أي معطيات أخرى حول الموضوع.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد صحة الأخبار التي تناقلتها عدة تقارير إعلامية، بخصوص «مقاطعة» وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، لاجتماع المجلس الحكومي احتجاجا على الطريقة التي تعاطى بها، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية مع كلمة سلفه ابن كيران، والتي هاجم فيها أخنوش ولشكر، حيث لم يعبر العثماني عن موقفه من التقريع الذي تعرض له حليفه في الحكومة.

في غضون ذلك ، نفى مصدر من رئاسة الحكومة، لـ«إيلاف المغرب» صحة خبر «مقاطعة وزراء الأحرار للمجلس الحكومي»، مؤكدا أن غالبية وزراء حزب التجمع الوطني يوجدون في مهام رسمية خارج المغرب وبالتالي تعذر عليهم حضور المجلس الحكومي.

وأكد المصدر ذاته، أن عزيز أخنوش، رئيس الحزب ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يشارك في المعرض الدولي للفلاحة بالعاصمة الألمانية برلين، فيما يوجد محمد أوجار، وزير العدل، في زيارة للكويت، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المصدر مبينا أن مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة الصيد البحري، توجد في مهمة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وبخصوص غياب رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، عن الاجتماع بالرغم من وجوده داخل أرض الوطن، أكد المصدر ذاته، أن وزير الشباب والرياضة «غاب عن الاجتماع بعدما اتصل برئيس الحكومة واعتذر له عن عدم الحضور لأسباب شخصية».