نصر المجالي: أكدت مصادر بريطانية اعتقال آخر اثنين من عصابة (بيتلز) الإرهابية التي تقاتل إلى جانب تنظيم (داعش) في سوريا، وكان مسؤولان أميركيان تحدثا يوم الخميس عن اعتقال المقاتلين الأكراد السوريين للبريطانيين.

وينتمي المعتقلان اليكساندا كوتي والشفيع الشيخ الى عصابة (البيتلز) التي اكتسبت هذا الاسم لأعضائها بسبب لكنتهم البريطانية، وهما معروفان بدورهما في تعذيب وقتل رهائن غربيين.

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة اعتقلت في يناير الماضي كوتي والشيخ، اللذين كانا جزءًا من عصابة قطع الرأس التي تضم "الجهادي" جون (محمود اموازي) الذي كان قتل في غارة جوية في عام 2015 في سوريا. وقد سجن رجل رابع هو ايني ديفيس في تركيا بتهمة الارهاب.

عضوا العصابة الآخران الجهادي جون وديفيس

وقالت تقارير إن مصير الإرهابيين غير واضح على الرغم من أن الولايات المتحدة سوف تحرص على ملاحقتهم بسبب تورطهم في إعدام ما لا يقل عن ثلاثة أميركيين.

ويحتمل أن تكون لدى كوتي والشيخ أيضًا معلومات عن الرهائن الآخرين، بمن فيهم الصحافي البريطاني جون كانتلي، الذي اختطف في عام 2012. ومنذ أن أخذ كرهينة، ظهر كانتلي في العديد من أشرطة الفيديو الدعائية لداعش.

وقالت الحكومة الاميركية إن المجموعة قطعت رأس اكثر من 27 رهينة، بمن فيهم عاملا الاغاثة البريطانيان ديفيد هاينز والان هينينغ.