GMT 6:05 2018 الجمعة 9 فبراير GMT 6:06 2018 الجمعة 9 فبراير  :آخر تحديث

واشنطن تندد بقرار اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في فنزويلا

أ. ف. ب.
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واشنطن: نددت الولايات المتحدة الخميس بقرار اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 22 نيسان/ابريل في فنزويلا، وعبّرت عن "دعمها" لقرار المعارضة "رفض شروط النظام" التي لا تضمن اجراء انتخابات "حرة ونزيهة".

وكانت السلطات الانتخابية الفنزويلية قد اعلنت الاربعاء عن موعد الانتخابات، بعد ساعات قليلة من فشل المفاوضات بين الحكومة والمعارضة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان ان "هذه الانتخابات لا تحظى بموافقة جميع الاحزاب السياسية وتحد من امكان التنافس".

واتهمت النظام "السلطوي" برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو الذي يسعى الى الحصول على ولاية جديدة، بأنه "يواصل تفكيك الديموقراطية الفنزويلية".

وقالت نويرت "ان عدم رغبة الحكومة الفنزويلية في التفاوض بحسن نية، يمنع اي اتفاق يسمح باجراء انتخابات ذات صدقية"، معتبرة ان معسكر مادورو "ليس شجاعا بما فيه الكفاية للتنافس في الانتخابات على قدم المساواة " مع خصومه.

واكدت ان واشنطن "ستواصل الضغط على النظام" الفنزويلي.

وخلال جولة له مؤخرا في أميركا اللاتينية، تطرق وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الى امكان فرض عقوبات اميركية على صادرات النفط الفنزويلية، على الرغم من أن ذلك قد تكون له عواقب وخيمة على الشعب الفنزويلي.


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