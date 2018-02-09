GMT 7:25 2018 الجمعة 9 فبراير GMT 7:32 2018 الجمعة 9 فبراير  :آخر تحديث
لتنفيذ عملية شاملة ضد "الإرهاب" في سيناء والدلتا

الجيش المصري يعلن حالة تأهب قصوى

صحافيو إيلاف
مواضيع ذات صلة
18 قتيلا في هجوم على دورية لقوات الأمن المصرية في شمال سيناء
الأردن: تنكيس علم السارية حدادًا على ضحايا سيناء
الأمن في سيناء: مقتل ستة بينهم أفراد شرطة في هجوم بالعريش
الجيش المصري "يحبط تفجيرا في شمال سيناء ويقتل خمسة مسلحين"
المصريون يتطلعون إلى «نيوم» لإنعاش السياحة وتنمية سيناء
سقوط صاروخين اطلقا من سيناء في اسرائيل ولا اصابات
مصر: مقتل 18 شرطيا في هجوم على قافلة أمنية بمدينة العريش شمال سيناء
مقتل 4 رجال شرطة مصريين في هجوم مسلح بشمال سيناء
مقتل ستة جنود في هجوم على حاجزين للجيش شمالي سيناء
مقتل سنة جهاديين وجنديين مصريين في سيناء

القاهرة: أعلن الجيش المصري صباح الجمعة حالة التأهب القصوى في إطار تنفيذ عملية وصفها بأنها شاملة للقضاء على "العناصر الإرهابية" في شمال سيناء وبعض مناطق الدلتا.

وأفاد الجيش في بيان "بدأت صباح اليوم قوات انفاذ القانون تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الارهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء وبمناطق أخرى في دلتا مصر والظهيرة الصحراوي غرب وادي النيل".

وقال المتحدث العسكري في البيان إن العملية تأتي "في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة".

وذكر البيان الذي أسماه الجيش (البيان رقم 1) أن العملية تهدف إلى "إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وتطهير المناطق التي توجد بها العناصر الإرهابية".

وناشد البيان المصريين التعاون مع الجيش قائلا "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بالشعب المصري بكافة أنحاء الجمهورية بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار