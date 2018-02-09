لقاء ومصافحة بين رئيسي الكوريتين

سيول: التقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان ورئيس دولة كوريا الشمالية كيم يونغ نام الجمعة وتصافحا قبيل حفل افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية في الجنوب.

والتقى كيم الذي يترأس رسميا الوفد الدبلوماسي الكوري الشمالي الى الاولمبياد، مون خلال حفل استقبال للقادة نظم قبل الافتتاح في بيونغ تشانغ.

واستقبل مون وزوجته اعضاء الوفد فردا فردا وابتسم الرجلان خلال مصافحة بعيدة عن التوتر.

الا ان كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، لم تكن ضمن الوفد الذي التقاه الرئيس الكوري الجنوبي علما انها مشاركة في الوفد الكوري الشمالي الى الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وكيم يونغ نام هو أرفع مسؤول في النظام تطأ قدماه أرض الجنوب، والتقى في السابق رئيسين كوريين جنوبيين خلال مشاركته في قمتين كوريتين في بيونغ يانغ في عامي 2000 و2007.

ووضع كيم على ياقته اليسرى شارة تمثل مؤسس كوريا الشمالية كيم ايل سونغ ونجله كيم جونغ ايل، والد كيم جونغ اون.

في المقابل وضع الرئيس الكوري الجنوبي وزوجته كيم جونغ-سوك على ياقتيهما شارة النمر الابيض الراقص، شعار الالعاب الاولمبية الشتوية.

