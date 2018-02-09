نائب الرئيس الأميركي يتغيب عن العشاء مع قادة شمال وجنوب كوريا

سيول: تغيب نائب الرئيس الاميركي مايك بنس عن حفل عشاء يجمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ نام، أشارت تقارير الى انه دعي اليه.

واظهرت مشاهد تلفزيونية للمخطط التوضيحي للمقاعد ان مقعد بنس يقابل مقعد الرئيس الكوري الشمالي في حفل الاستقبال في بيونغ تشانغ.

الا ان المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية اوضح ان بنس وصل متأخرا "وتبادل التحية مع الجالسين على الطاولة الرئيسية وغادر بدون ان يجلس الى الطاولة".

وقال المتحدث ان بنس ابلغ سيول مسبقا انه سيتناول العشاء مع الرياضيين الاميركيين المشاركين في الالعاب الاولمبية الشتوية بعيد ذلك "لذا فان مقعده لم يكن معدا".

واوضح المتحدث ان بنس "كان سيغادر مباشرة بعد التقاط الصورة الجماعية الا ان الرئيس مون دعاه الى +رؤية اصدقاء+ لذا فقد مر سريعا على حفل الاستقبال".

وتابع المتحدث ان بنس لم يصافح كيم الا ان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي صافحه وتبادل معه اطراف الحديث.

واظهر مخطط المقاعد الذي عرضه التلفزيون الكوري الجنوبي ان مقعد بنس يقع الى يسار مقعد مون ومباشرة مقابل مقعد كيم.

اما مقعد رئيس كوريا الشمالية، ارفع مسؤول رسمي كوري شمالي يزور الجنوب، فيقع بين مقعدي رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.

ولم يشارك اي من بنس وآبي في التقاط الصورة التذكارية للقادة المشاركين في حفل الاستقبال والتي وقف فيها كيم خلف مون.

