ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تايوان الى 12 قتيلا بعد انتشال جثتين

هواليين: بعد ساعات من عمليات البحث عثرت فرق الاسعاف الجمعة على جثتين بين انقاض فندق تعرض لأضرار بالغة جراء الزلزال الذي ضرب تايوان بقوة 6,4 درجات لترتفع الحصيلة الى 12 قتيلا.

وقام العشرات من المسعفين بالبحث بين انقاض الطوابق السفلى لمبنى يون-تسوي الذي يضم شققا وفندقا. وأدى الزلزال الى انحناء المبنى بزاوية خمسين درجة مما عقد جهود الانقاذ خشية انهياره.

وقال بيان رسمي "إن مهمة الانقاذ كانت صعبة لضيق المساحة لكن المسعفين واصلوا جهودهم الحثيثة وعثروا على جثتي الزوجين الكنديين".

واضاف "إن طبيبا تحقق من الوفاة وارسلت جثتاهما لبدء إجراءات الدفن". والزوجان من هونغ كونغ وكندا.

وهذا يعني ان تسعة من الضحايا ال12 للزلزال الذي ضرب مدينة هواليين السياحية (شرق) الثلاثاء، قضوا في مبنى يون-تسوي. ولا تزال أسرة صينية تضم خمسة أشخاص من نزلاء الفندق ايضا، في عداد المفقودين.

وقال رئيس فريق الاطفاء الوطني الذي يقوم بعمليات الاسعاف لوكالة فرانس برس ان المسعفين احتاجوا 12 ساعة للوصول الى الغرفة الكائنة في الطابق الثاني من الفندق حيث عثر على الزوجين الكنديين.

واسفر الزلزال ايضا عن اصابة اكثر من 250 شخصا، علما بانه الاعنف الذي تشهده هواليين منذ عقود.

ويأتي زلزال الثلاثاء بعد عامين من زلزال بالقوة نفسها ضرب مدينة تاينان في جنوب تايوان وتسبب بمقتل أكثر من 100 شخص. ولقي القسم الاكبر من الضحايا مصرعهم لدى انهيار مجمع سكني من 16 طبقة.

وتتعرض جزيرة تايوان الواقعة على تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية، لهزات ارضية باستمرار. لكن أسوأ زلزال ضرب الجزيرة في العقود الاخيرة، وقع في سبتمبر 1999 بقوة 7,6 درجات وتسبب بمقتل نحو 2400 شخص.

