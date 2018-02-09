اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون حول سوريا واوكرانيا

موسكو: اجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا الجمعة ناقشا خلاله الوضع في سوريا واوكرانيا وفق الكرملين.

وأفادت الرئاسة الروسية في بيان ان الاتصال كان هدفه الاعداد لزيارة ماكرون لروسيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الذي تستضيفه سانت بطرسبرغ من 24 الى 26 مايو.

واضاف البيان ان الرئيسين شددا على اهمية "تعزيز التنسيق الروسي الفرنسي حول الجوانب الرئيسية في الملف السوري"، وعبرا عن "اهتمامهما بدفع المفاوضات الشاملة بين الاطراف السورية في جنيف" نظرا للنتائج التي تحققت خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في 30 يناير في سوتشي، وبحثا "امكانات المساعدة" في اعادة بناء سوريا.

وناقش الرئيسان كذلك الوضع في اوكرانيا "مع التأكيد على ضرورة تفعيل" اتفاقات مينسك للسلام والهادفة الى انهاء النزاع بين القوات الاوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق والذي اوقع اكثر من عشرة الاف قتيل منذ ابريل 2014.

وقعت الاتفاقات بوساطة باريس وبرلين وموسكو في فبراير 2015 واتاحت خفض حدة المعارك من دون التوصل الى تسوية النزاع. ويتهم الغرب وكييف روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا لكن موسكو تنفي ذلك.