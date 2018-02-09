السفير الاميركي لدى اسرائيل ينتقد صحيفة يسارية

القدس: هاجم السفير الاميركي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان الجمعة صحيفة "هآرتس" اليسارية متسائلا عما اذا كان لديها "حشمة" بعد مقال نشرته تضمن هجوما عنيفا عليه.

واندلع الخلاف بعد ان انتقدت الصحيفة فريدمان الداعم للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وياتي ذلك بعد مقتل حاخام والد اربعة اطفال من مستوطنة هار براخا (جبل البركة) الاثنين الماضي.

وقد اعلن فريدمان انه قدم سيارة إسعاف للمستوطنة قبل 20 عاما منتقدا "القادة" الفلسطينيين الذين اشادوا بعملية القتل، رغم ان الرئيس محمود عباس لم يتطرق الى ذلك.

وردا على تصريحاته، نشرت "هآرتس"، التي تعارض بناء المستوطنات مقالة ذكرت انه "مع سيارة إسعاف فريدمان أو بدونها، فان هار براخا هو جبل اللعنات".

وتتهم المقالة فريدمان ب"تشجيع وتمويل جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي".

وسرعان ما رد فريدمان متسائلا في تغريدة "عما اصبحت عليه هآرتس. هناك اربعة أطفال صغار يقيمون الحداد على والدهم القتيل، وهذه الصحيفة تصف مجتمعهم بانه +جبل من اللعنات+. اليس لديهم حشمة؟".

ويعيش أكثر من 600 الف اسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وقد سبق لفريدمان الذي كان المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب وتم تعيينه سفيرا في مايو 2017، ان اثار غضب الفلسطينيين بسبب اشارته الى "الاحتلال المزعوم" للضفة الغربية قائلا ان إسرائيل تحتل اثنين فقط من مساحتها.