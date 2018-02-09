اغلاق معبر رفح بسبب الوضع الامني في سيناء بعيد توجه هنية الى القاهرة

غزة: اغلقت السلطات المصرية معبر رفح الجمعة بسبب الاوضاع الامنية في سيناء كما اعلن مسؤولون فلسطينيون بعيد مغادرة رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية الى القاهرة على رأس وفد من الحركة في اطار التشاور مع مصر.

وقال صالح الزق مدير عام الشؤون المدنية في قطاع غزة لوكالة فرانس برس انه "تم اغلاق معبر رفح اليوم بسبب الاوضاع الامنية في سيناء كما ابلغتنا السلطات المصرية".

وقد أعلن الجيش المصري صباح الجمعة حالة التأهب القصوى في إطار تنفيذ عملية وصفها بأنها شاملة للقضاء على "العناصر الإرهابية" في شمال سيناء وبعض مناطق الدلتا.

وبعد مغادرة هنية والوفد المرافق اغلقت السلطات المصرية المعبر الذي فتحته استثنائيا لثلاثة ايام امام الحالات الانسانية.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان ان هنية توجه الى القاهرة في اطار زيارة "تأتي ضمن ترتيبات مسبقة وفي اطار جهود الحركة للتشاور مع مصر للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة وفكفكة أزماته المختلفة والتي أوصلت القطاع إلى حافة الهاوية".

واضاف ان المحادثات ستشمل ايضا "استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة ودفع الجهود المصرية لإتمامها" وتأتي ايضا ضمن جهود حماس "لحماية القضية الفلسطينية ومواجهة القرار الأميركي الأخير بشأن القدس ومواجهة الاستيطان".

وفي الاول من نوفمبر، تسلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة على معابر القطاع وبينها معبر رفح بعدما كانت تسيطر عليها حركة حماس منذ صيف 2007.

وجاءت خطوة تسليم معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية ضمن بنود اتفاق مصالحة وقعته حركتا حماس وفتح في القاهرة في اكتوبر 2017 برعاية مصرية.

ورغم جهود القاهرة لاتمام المصالحة بين حماس وفتح لا يزال الاتفاق يواجه صعوبات عدة ويكاد يتحول حبرا على ورق.ولا يزال الطرفان يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيل تنفيذ الاتفاق.

وتفرض إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات حصارا محكما جوا وبحرا وبرا على نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الفقير والمكتظ.

كما تغلق مصر معبر رفح منذ عدة سنوات وتفتحه في فترات متباعدة للحالات الانسانية.