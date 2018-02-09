GMT 21:28 2018 الجمعة 9 فبراير GMT 21:37 2018 الجمعة 9 فبراير  :آخر تحديث
رئيس الحكومة المغربية يلتقي مجيد بوطالب 

مراكش تحتضن المؤتمر الأول للاتحاد العربي - الإفريقي للقناصل الفخريين

إيلاف المغرب ـ متابعة
مواضيع ذات صلة
​الأمير مولاي هشام من المغرب: اعتذار وتصحيح
المغرب يفكك خلية موالية لـ "داعش" تتكون من 7 عناصر
المغرب يُقدم ضمانات تُنهي التوتر مع إسبانيا بسبب التنقيب عن البترول

الرباط :تحتضن مدينة مراكش يوم 22 مارس المقبل المؤتمر الأول للاتحاد العربي - الإفريقي للقناصل الفخريين بالمغرب.

في سياق ذلك، أجرى مجيد بوطالب رئيس اتحاد القناصل الفخريين بالمغرب، اليوم في الرباط لقاء مع رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني.

وتمحور اللقاء حول التحضيرات الجارية للمؤتمر .

وأحاط بوطالب رئيس الحكومة بكل الترتيبات الجارية لإنجاح هذا المؤتمر، كما عبر الدكتور العثماني عن استعداده للمساهمة بكل الوسائل والإمكانيات لدعم هذا المؤتمر، الذي من شأنه أن يعزز العلاقات المغربية مع الدول العربية والإفريقية خاصة على المستوى التجاري والاقتصادي.

مجيد بوطالب مع رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار