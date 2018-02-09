مراكش تحتضن المؤتمر الأول للاتحاد العربي - الإفريقي للقناصل الفخريين

الرباط :تحتضن مدينة مراكش يوم 22 مارس المقبل المؤتمر الأول للاتحاد العربي - الإفريقي للقناصل الفخريين بالمغرب.

في سياق ذلك، أجرى مجيد بوطالب رئيس اتحاد القناصل الفخريين بالمغرب، اليوم في الرباط لقاء مع رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني.

وتمحور اللقاء حول التحضيرات الجارية للمؤتمر .

وأحاط بوطالب رئيس الحكومة بكل الترتيبات الجارية لإنجاح هذا المؤتمر، كما عبر الدكتور العثماني عن استعداده للمساهمة بكل الوسائل والإمكانيات لدعم هذا المؤتمر، الذي من شأنه أن يعزز العلاقات المغربية مع الدول العربية والإفريقية خاصة على المستوى التجاري والاقتصادي.