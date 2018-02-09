واشنطن: يستعد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون لاجراء محادثات "صعبة" الاسبوع المقبل في انقرة حليفة بلاده في حلف شمال الاطلسي، وبخاصة في ما يتعلق بالنزاع في سوريا، على ما افادت اوساطه.

وقبيل زيارة تيلرسون للشرق الاوسط وتركيا، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية للصحافيين الجمعة "نحضهم (الاتراك) على ضبط النفس في عملياتهم في عفرين وعلى ضبط النفس على طول الحدود في شمال سوريا".

واضاف المسؤول ان الامثَل هو "انهاء" تلك العمليات "في اسرع وقت ممكن"، لافتا الى انه ستكون هناك رسالة "حازمة" في هذا الصدد.

وتشن تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ 20 كانون الثاني/يناير هجوما تقول انه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين.

ويتصدى المقاتلون الاكراد الذين اثبتوا كفاءة عسكرية كبيرة في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية، للهجوم، لكنها المرة الاولى التي يتعرضون فيها لعملية كبيرة بهذا الحجم تتضمن قصفا جويا ومدفعيا كثيفا.

