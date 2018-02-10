الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها بالصحافة المغربية الصادرة اليوم السبت بـ"أخبار اليوم" التي كتبت أن المغاربة والأوروبيين يحذرون من تسلّل متطرفين موالين لتنظيم "داعش"، يحاولون الوصول عبر منطقة السّاحل إلى المغرب والجزائر وليبيا، للعبور نحو أوروبا عبر البوابتين الإسبانية والإيطالية.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن وزير الخارجيّة الإسباني قال في تصريح صحافي: "في ضفتنا الجنوبية نحن قلقون جداً من الوضع في إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة السّاحل، في ظلّ وصول أفراد تابعين لـ"داعش" إليها، بعدما هزموا في العراق وسوريا".

وأضاف الوزير الاسباني قائلاً: إنهم ينقلون بطريقة ما نشاطهم عملياً إلى حدودنا الجنوبيّة". وأضافت الصّحيفة أن عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أكد كلام الوزير الإسباني، إذ كشف أن تنظيم "داعش" لم يختف، بل توجّه نحو منطقة الساحل والصحراء وليبيا، وأنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعاً مضطربة.

الفرنسيون يواصلون الاستحواذ على صفقات ضخمة بالمغرب

"المساء" كتبت أن الشركات الفرنسية واصلت الاستحواذ على صفقات ضخمة بالمغرب، بعد أن تمكّنت

شركة "ألستوم" من الفوز بصفقة قيمتها 1.4 مليار درهم (14 مليون دولار) سيتم تمويلها من خلال قرض فرنسي، وتهم تصنيع 30 قاطرة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وأكدت الصّحيفة ذاتها أن الشركة نفسها كانت قد فازت بصفقة القطار فائق السرعة، وقاطرات الترامواي بالرباط والدار البيضاء، بقيمة مالية جنبت الشركة تداعيات الأزمة العالمية، وكشفت النفوذ القوي الذي تتمتع به داخل المغرب.

وأضافت "المساء" أن شركة “ألستوم” انتزعت هذه الصفقة بسهولة، علماً أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أشار الى أن فوز الشركة جاء بعد إطلاق طلب عروض دولي لشراء 30 قاطرة، بتمويل فرنسي عبر قرض يمتد لـ40 سنة مع فترة إعفاء لمدة 10 سنوات ونسبة فائدة لا تتعدى 0.016 في المائة.

الاف المرضى نفسياً يعيشون أوضاعاً صعبة

الصّحيفة ذاتها كتبت أن آلاف المرضى نفسياً، الذين يعتمدون على الأدوية التي تقدمها لهم الدولة، من خلال المراكز الصحية بالأحياء القريبة من سكناهم، يعيشون أوضاعاً صعبة بسبب التأخر المستمر في صرف الأدوية المذكورة.

ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن حالة كثير من المرضى تدهورت بسبب عدم تناولهم الأدوية في الوقت المناسب بسبب التأخر أو الانقطاع الذي تعرفه بعض الأدوية، لا سيما الحقن الخاصة ببعض الأمراض النفسية المزمنة، التي يعانيها مئات المرضى المعوزين، الذين لا يستطيعون الولوج إلى القطاع الخاص من أجل العلاج.

الطاقة النظيفة على طرقات المملكة قريباً

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أنه من المرتقب أن تتعزز طرقات المملكة في الأيام القليلة المقبلة، بمحطات جديدة لشحن السيارات الكهربائية بالطاقة، كتجربة أولى ضمن مشروع يروم تنويع مصادر الطاقة بالنسبة لوسائل النقل.

وأضافت الصحيفة ذاتها أنه سيتم تثبيت ما مجموعه 22 شاحناً كهربائياً من 22 كيلوات، في محطات بَيْن محور طنجة مراكش، تسمح لأصحاب هذا النوع من المركبات الطرقية بالتزود بالطاقة الكهربائية بشكل عادي.

وأضافت "الأحداث المغربية" أنه تم التحقق من صحة نقاط التثبيت، الأسبوع الماضي، حسب كاسبر هيزبرغ، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشركة شنايدر إلكتريك، الممثل الرئيس لهذا المشروع، الذي يعتبر مبادرة وتبرعا من المجموعة الفرنسية.