إيلاف من لندن: قررت دبي تحويل السفينة "كوين اليزابيث 2" الراسية في ميناء راشد منذ عام 2008 الى فندق ومتحف عائمين.

ويبين موقع أُطلق مؤخراً على الانترنت باسم QEII (كيو إي 2) ما ستكون عليه السفينة التاريخية الشهيرة التي اختارت دبي للتقاعد فيها، حين يُنجز تحويلها الى معلم سياحي.

يجري التخطيط لتجديد السفينة اليزابيث الثانية منذ زمن.

وكانت السفينة أقعلت من ميناء ساوثمبتون جنوبي انكلترا في رحلتها الأخيرة الى ميناء راشد في دبي اواخر عام 2008 بعد 39 عاماً من الخدمة.

وظلت راسية في الميناء غير مستعملة طيلة هذا الوقت. وكانت هناك في البداية مشاريع لبدء العمل فوراً على إعادة تصميمها لتكون فندقاً فاخراً عائماً، كما افادت صحيفة الديلي تلغراف مشيرة الى وضع السفينة بجانب نخلة جميرا، وهي الأصغر بين مجموعة من ثلاث جزر اصطناعية تشكل "جزر النخيل"، في اطار مجمع بحري كبير يضم مطاعم ومساكن خاصة وفنادق اخرى ومسارح ومتحفاً تراثياً مخصصاً للسفينة "كيو إي 2".

لكن الأزمة المالية العالمية تسببت في إرجاء هذه المشاريع.

وتوقف محرك السفينة اليزابيث الثانية في 2013 ولحقت اضرار بهيكل السفينة في ظروف دبي المناخية الصعبة.

وشوهدت مؤخراً فرق من العمال والمهندسين على متن السفينة حيث يبدو ان اعمال التجديد جارية على قدم وساق.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "سي ان ترافيلر". الأصل منشور على الرابط:

https://www.cntraveler.com/story/dubai-is-turning-the-queen-elizabeth-ii-into-a-floating-hotel-and-museum