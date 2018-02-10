انقرة: ذكرت وسائل إعلام تركية رسمية السبت أن عناصر مكافحة الإرهاب في اسطنبول وأنقرة اعتقلوا 48 شخصا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وبأنهم كانوا يخططون لشن هجمات.

وأفادت وكالة انباء الأناضول أن الشرطة اعتقلت 31 اجنبيا خلال عمليات دهم في اسطنبول دون أن تحدد جنسياتهم. وأضافت أنه يعتقد بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ اعتداء.

وفي وقت لاحق السبت، اكدت الوكالة احتجاز 17 آخرين في أنقرة للاشتباه بارتباطهم بالتنظيم المتطرف واتهموا كذلك بالتخطيط لشن هجوم دون ان تحدد أين كانت عمليات الدهم.

وتعرضت تركيا إلى سلسلة اعتداءات في العامين 2015 و2016 إضافة إلى اعتداء عام 2017 اتهمت السلطات تنظيم الدولة الإسلامية وناشطين من الاكراد بتنفيذه.

ووقع آخر اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في كانون الثاني/يناير 2017 عندما قتل مسلح 39 شخصا في ملهى "رينا" الليلي في اسطنبول خلال احتفالات رأس السنة.

ومذاك، تقوم الشرطة بعمليات دهم متكررة تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية بما في ذلك في محافظة سامسون الأربعاء حيث تم توقيف ستة عراقيين للاشتباه بانتمائهم إلى التنظيم المتشدد.

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول في وقت سابق السبت أن تركيا احتجزت أو دانت 1354 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.