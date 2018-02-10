مليون مواطن سوري يعانون من اضطرابات نفسية

قالت مديرية الصحة النفسية في وزارة الصحة في سوريا، إن نحو مليون مواطن يعانون اضطرابات نفسية شديدة.

وأضاف مدير الصحة النفسية في وزارة الصحة رمضان محفوري قوله، "لدينا الآن ما يقارب مليون شخص يعانون من الاضطرابات النفسية الشديدة".

وتابع محفوري في حديث لصحيفة "الوطن" السورية" ان "الأمراض النفسية والعصبية، التي كان للأزمة الأخيرة في البلاد دور كبير في زيادة أعداد المصابين بها، ساهمت بزيادة أعداد المتسولين لأسباب صحية في البلاد".

وكانت "رابطة الأطباء النفسيين" في سوريا قدرت في الـ2017 عدد المصابين بأمراض نفسية حادة منذ عام 2011 بـ 4% من سكان سوريا، أي ما يعادل 400 ألف من أصل 20 مليون سوري، بحسب موقع "سيريا نيوز"

والاضطراب النفسي هو نمط سيكولوجي أو سلوكي ينتج عن الشعور بالضيق أو العجز الذي يصيب الفرد ولا يعد جزءًا من النمو الطبيعي للمهارات العقلية أو الثقافة.