شواطئ ابو ظبي وجهة سياحية مثلى

لندن: شواطئ ابو ظبي ذات مياه هادئة ورمال نظيفة ونشاطات لا تنتهي للأطفال واليافعين. وهناك دائماً شيء تقدمه شواطئ ابو ظبي الجميلة للجميع سواء من يبحث عن بقعة رملية لنزهة بين أهل البلد أو أندية شاطئية تزخر بالرياضات المائية.

وتوجد في جزيرة السعديات التي تبعد 500 متر عن الساحل شواطئ رائعة مفتوحة للجمهور مع ناد شاطئ خاص فاخر.

ومن ابريل الى أغسطس كل عام تأتي الى الشاطئ مئات السلاحف المهددة بالانقراض ليلا لوضع بيوضها في كثبان الرمل فيما تُشاهد الدلافين بانتظام تلعب في مياه ابو ظبي الزرقاء الرائقة.

وهناك منطقة محمية من النباتات الساحلية في جزيرة السعديات حيث الشواطئ الرميلة البيضاء والمياه الضحلة ينتشر فيها حراس الشواطئ حفاظاً على سلامة الجمهور. وهي بقعة مثلى للاطفال يقضون اوقاتاً لا تُنسى في الماء.

ويستطيع الشباب ان يمارسوا هواية ركوب الأمواج أو قيادة الزوارق الشراعية فيما يستلقي افراد العائلة الآخرون على الأسرة الشاطئية الموزعة بين الرمال. وهناك حمامات دش وغرف لتغيير الملابس ومقهى ومناشف وخزانات للايجار.

ويوفر نادي شاطئ السعديات خبرة سياحية خاصة لا سيما مطعم السفينة ذو الأجواء العائلية الودية والضيافة المتميزة بما يقدمه من ثمار البحر والمشويات والحلويات على موائد مفتوحة زائد تلوين وجوه الأطفال بأشكال طريفة والمصنوعات الحرفية والألعاب للهو الأطفال.

في هذه الأثناء توفر جزيرة ياس مركزاً للترفيه العائلي مثل ياس ووتروورلد وعالم فيراري ابو ظبي لاجتذاب الشباب والكبار. كما ان شاطئ ياس لديه الكثير مما يقدمه للصغار والعائلات.

وتوجد في النادي الخاص كابانات وأسرة شمسية على الرمل زائد بركة سباحة كبيرة وبركة مظللة منفصلة للأطفال مع شلال ماء.

ويستطيع الأطفال ان يلعبوا على الشواطئ فيما تتوفر للشباب فرصة شحذ مهاراتهم في كل شيء من الكرة الطائرة الشاطئية وتجديف زوارق الكاياك الى ركوب الأمواج والتزلج على الماء.

ولمن يشعر بالجوع هناك مطعم يقدم انواع البيتزا المصنوعة على نار الحطب والمازات العربية زائد بار تيكي على الطريقة البولينيزية. ويستطيع ضيوف الفنادق في جزيرة ياس دخول النادي مجاناً.

شاطئ الكورنيش الذي يمتد نحو 8 كلم مكان رائع للاسترخاء واللعب. وينقسم الشاطئ العام الى مقاطع عدة مع منطقة خاصة للعائلات عند البواب 2 ومنطقة عائلية أوسع بالفعاليات والنشاطات عند البوابة 3.

حراس الشواطئ يقومون بدوريات منتظمة وهناك حمامات دش وغرف تغيير زائد الأسرة الشمسية والمظلات والكابانات التي يمكن استئجارها. ويمكن شراء مراهم حماية البشرة من أشعة الشمس وعدة الشاطئ والمرطبات من اكشاك موجودة لهذا الغرض ولكن في ساعة الجوع يمكن التوجه الى البوابة 4 حيث يوجد الكثير من المطاعم والمقاهي القريبة. وتستطيع العائلات ان تستأجر دراجات هوائية للتنزه على امتداد الشاطئ أو الاكتفاء بالمشي على شارع الكورنيش.

والى الغرب من وسط المدينة هناك شاطئ البطين الجميل الذي يمتد 800 متر من الرمل والسكينة والماء الرائق ليكون بقعة مثلى للسباحين الصغار والشباب.

وتتوفر على الشاطئ المفتوح للجمهور جميع الخدمات التي تحتاجها العائلة بما في ذلك غرف تغيير الملابس وحمامات الدش والمرافق الصحية زائد حراس الشواطئ وساحة لعب قريبة ذات زلاقات وارجوحات والعاب اخرى.

وهناك أسرة شمسية للايجار ومركز للرياضات المائية حيث يمكن استئجار زوارق كاياك وزوارق اخرى. ويمكن الخروج في نزهة بهذه الزوارق بعد أخذ المؤن من المقهى الصغير كما يفعل أهل البلد.

اياً تكن تكن اهتماماتك فان ابو ظبي وجهة سياحية من الطراز الأول لأسباب اكثر مما ورد ذكره اعلاه.

للباحث عن ثقافة وشمس وبحر ورياضة ومغامرة وتسلية عائلية أو مصحات هادئة فان ابو ظبي هي وجهته المنشودة.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.telegraph.co.uk/travel/explore-abu-dhabi/best-family-beaches/