مقتل اكثر من ثلاثين جهاديا في معارك مع النظام السوري في ادلب

بيروت: قتل اكثر من ثلاثين مسلحا من تنظيم الدولة الاسلامية السبت في معارك مع قوات النظام السوري في محافظة ادلب بشمال غرب البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان "المواجهات العنيفة بين تنظيم الدولة الاسلامية وقوات النظام اسفرت عن مقتل 32 مقاتلا من التنظيم".

ورغم هزيمته في سوريا والعراق، عاد التنظيم المتطرف في شكل محدود الى جنوب شرق محافظة ادلب مستغلا معارك اندلعت بين الجيش السوري و"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا).

ويشن الجيش السوري منذ كانون الاول/ديسمبر 2017 هجوما لاستعادة السيطرة على جنوب شرق المحافظة.

واعلن الجيش السوري الجمعة انه تمكن من طرد المسلحين الجهاديين من كامل محافظتي حماة (وسط) وحلب (شمال) المجاورتين لادلب.

ولا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يتواجد في منطقة محدودة في ريف ادلب الجنوبي، يتواجه فيها مع فصائل اسلامية.

وبعد صعود قوي العام 2014 وسيطرته على مساحات مترامية ابتداء من العراق وصولا الى سوريا، اصيب التنظيم بنكسات ميدانية كبيرة العام الماضي وخسر ابرز معاقله حتى بات محاصراً في جيوب محدودة في سوريا.

