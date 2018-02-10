المركبة «نيو هورايزونز» تلتقط صورًا للفضاء من مسافات قياسية

لندن: أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" المركبة "نيو هورايزونز" في عام 2006، واستأثرت أخبار المركبة في حينه باهتمام واسع، حين بدأت تدرس غرابة الكوكب القزم بلوتو في عام 2015.

ثم أرسلت "ناسا" المركبة في مهمة جديدة لاستكشاف حزام كويبر في أعماق الفضاء، وهي منطقة تقع وراء مدار نبتون زاخرة بالتكوينات الجليدية المعروفة باسم "أجسام حزام كويبر".

في 5 ديسمبر الماضي، التقطت المركبة صورة عنقود من النجوم يُسمى "بئر الأماني" لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لأبعد صورة تلتقطها مركبة فضائية. وبالتقاط صورة "بئر الأماني" من مسافة 6.12 مليارات كيلومتر، تكون "نيو هورايزونز" قد حطمت الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلًا باسم المركبة الفضائية "فويجر-1" حين التقطت صورة للأرض في عام 1990 من مسافة 6.06 مليارات كيلومتر.

لكن سرعان ما حطمت "نيو هورايزونز" رقمها القياسي بالتقاط مجموعة صور لأجسام حزام كويبر التي تبدو بقعًا ضبابية متوهجة، كما تلاحظ "ناسا" قائلة: "انها أقرب صور على الأطلاق لأجسام حزام كويبر".

وتتجه المركبة الآن صوب أجسام أخرى في حزام كويبر تصلها في 1 يناير 2019. حينذاك، ستكون كل صورة ترسلها المركبة رقمًا قياسيًا جديدًا يحطم رقمها السابق.

وعلى الرغم من أن المركبة في حالة سبات فضائي الآن، فإن "ناسا" تقول إنها تغطي أكثر من 1.1 مليون كيلومتر من الفضاء في كل يوم.





أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "سي نت". الأصل منشور على الرابط:

https://www.cnet.com/news/ nasa-spacecraft-new-horizons- snaps-farthest-images-from- earth/#ftag=CAD-09-10aai5b