دبي تحيي مشروع تحويل السفينة كوين إليزابيث-2 إلى فندق عائم

لندن: قررت دبي تحويل السفينة "كوين إليزابيث 2" الراسية في ميناء راشد منذ عام 2008 إلى فندق ومتحف عائمين. ويبين موقع أُطلق أخيرًا على الانترنت باسم QEII (كيو إي 2) ما ستكون عليه السفينة التاريخية الشهيرة التي اختارت دبي للتقاعد فيها، حين يُنجز تحويلها إلى معلم سياحي.

يجري التخطيط لتجديد السفينة اليزابيث الثانية منذ زمن. وكانت السفينة أقلعت من ميناء ساوثمبتون جنوب إنكلترا في رحلتها الأخيرة إلى ميناء راشد في دبي في أواخر 2008 بعد 39 عامًا من الخدمة. وبقيت راسية في الميناء غير مستعملة طيلة هذا الوقت.

كانت هناك في البداية مشروعات لبدء العمل فورًا على إعادة تصميمها لتكون فندقًا فاخرًا عائمًا، كما أفادت صحيفة دايلي تلغراف، مشيرة إلى وضع السفينة بجانب نخلة جميرا، وهي الأصغر بين مجموعة من ثلاث جزر اصطناعية تشكل "جزر النخيل"، في إطار مجمع بحري كبير يضم مطاعم ومساكن خاصة وفنادق أخرى ومسارح ومتحفًا تراثيًا مخصصًا للسفينة "كيو إي 2".

لكن الأزمة المالية العالمية تسببت في إرجاء هذه المشروعات. وتوقف محرك السفينة اليزابيث الثانية في عام 2013 ولحقت أضرار بهيكلها في ظروف دبي المناخية الصعبة. وشوهدت أخيرًا فرق من العمال والمهندسين على متن السفينة، حيث يبدو أن أعمال التجديد جارية على قدم وساق.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "سي أن ترافيلر". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.cntraveler.com/story/dubai-is-turning-the-queen-elizabeth-ii-into-a-floating-hotel-and-museum