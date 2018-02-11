اعتقال رجل هاجم كنيسة في أندونيسيا وأصاب أربعة

جاكرتا: تمكنت الشرطة الاحد من السيطرة على رجل مسلح بسيف هاجم كنيسة في جزيرة جاوا الأندونيسية خلال القداس، واصاب اربعة اشخاص بجروح، احدهم كاهن.

وكان حوالى مئة شخص موجودين في كنيسة مدينة سليمان، في إقليم يوغياكرتا، عندما وصل المعتدي حاملًا سيفه الذي يبلغ طوله مترًا. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال يوليانتو المتحدث باسم شرطة يوغياكرتا ان "اربعة اشخاص أصيبوا بجروح، لكننا لا نعرف دوافع المعتدي".

روى الشاهد اندي كايهو ان رجلًا مصابًا في رأسه لجأ الى الكنيسة، يلاحقه الرجل الذي يحمل السيف. اضاف لوكالة فرانس برس "أصيب الجميع بالذعر، وبدأوا يصرخون، وقد بذلت جهدي لإنقاذ زوجتي واولادي".

سارع المصلون الى مغادرة الكنيسة عبر مخرج آخر، يلاحقهم المعتدي الذي أتلف ايضًا مقتنيات للكنيسة. ووصلت الشرطة بعد فترة وجيزة.

وقال اندي كايهو "بعد اطلاق نار تحذيري، انقض المهاجم على شرطي اطلق النار على بطنه. لكن المعتدي تمكن من اصابة الشرطي بجروح قبل السيطرة عليه". واندونيسيا هي اكبر بلد مسلم في العالم. وتضم ايضا أقليات مسيحية وهندوسية وبوذية.

وقد حكم على متطرف في سبتمبر بالسجن مدى الحياة في اندونيسيا، بسبب هجوم دام استخدم فيه قنبلة مولوتوف في 2016 على كنيسة مع آخرين ينتمون الى مجموعة تدعم تنظيم داعش.