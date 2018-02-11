نتانياهو: غاراتنا الأخيرة صفعة قوية للقوات الإيرانية والسورية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي السبت شكلت "ضربة قوية" للقوات الإيرانية والسورية.

إيلاف: قال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "وجّهنا أمس (السبت) ضربة قوية إلى القوات الإيرانية والسورية"، في إشارة إلى الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.

أضاف "أوضحنا للجميع أن قواعد الاشتباك الخاصة بنا لن تتغير بأي طريقة. سنواصل ضرب كل من يحاول ضربنا". وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي بشكل واضح ضرب أهداف إيرانية في سوريا.

وشنت إسرائيل السبت سلسلة غارات جوية في سوريا على أهداف سورية وإيرانية ردًا على اختراق طائرة إيرانية بدون طيار أطلقت من سوريا مجالها الجوي، بحسب الجيش الإسرائيلي، لكن طهران نفت هذا الأمر.

أعقب ذلك سقوط مقاتلة إسرائيلية "إف 16" في الأراضي الإسرائيلية. هذه المرة الأولى التي تسقط فيها مقاتلة إسرائيلية منذ العام 1982.

