رئيس الوزراء الفرنسي يشيد في دبي بتحول تشهده بلاده

دبي: أشاد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأحد في دبي بـ"التحول الكبير" الذي تشهده فرنسا مع اختيار بلاده "الانفتاح" و"جيلا جديدا" متمثلًا في الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويكمل فيليب في دبي، حيث يفتتح "القمة العالمية للحكومات"، المنتدى المهم حول الحوكمة في العالم، والذي يعتبر بمثابة "منتدى دافوس خليجي"، الحملة الدولية التي باشرها إيمانويل ماكرون في الأشهر الأخيرة لاجتذاب المستثمرين في العالم.

وقال رئيس الوزراء أمام نحو ألف شخص، في خطاب ذكر فيه مرارًا الرئيس الفرنسي، إن "فرنسا تعيش تحولا كبيرا" يهدف إلى "إصلاح البلد" و"التحضير للمستقبل".

تابع أن بلاده "قامت بخيار، خيار استبعاد جيل. جيل جدير بالاحترام بذل أفضل ما بوسعه ولدي فيه أصدقاء، لكنه جيل قال له الفرنسيون إنه يجدر الانتقال إلى ما بعده".

قال ايضا "كانت فرنسا أمام خيار ما بين الانغلاق وشكل من القلق والانفتاح"، في إشارة إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها ماكرون مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، مضيفا أن بلاده "اختارت رئيس الجمهورية الأصغر سنا الذي انتخبته في تاريخها".

يزور فيليب الإمارات بعد أشهر من زيارة لماكرون، سعيا الى إقناع هذا البلد النفطي الغني بزيادة استثماراته في فرنسا، وشدد في هذا الصدد على عزم الحكومة الفرنسية توفير "إطار مؤات للاستثمار والشركات".

لتصحيح صورة فرنسا على صعيد الضرائب، أكد فيليب للحضور أن خفض الضرائب على الشركات أمر "لا مفر منه ولا عودة عنه" مع تأكيد حتمية تحقيق "استقرار ووضوح" في ما يتعلق بخفض الاقتطاعات الإلزامية. واوضح من جهة أخرى إن "التحضير للمستقبل يعني أيضا الاحتراس في النفقات العامة، ومن هذه الناحية، على فرنسا أن تبذل جهودا".

