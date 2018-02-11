وقف البحث عن ناجين من زلزال تايوان والحصيلة 17 قتيلًا

تايبيه: أنهت فرق الإنقاذ الأحد عملها في بناية انهارت جزئيًا في هواليين في شرق تايوان جراء زلزال بقوة 6,4 درجات وقع الثلاثاء، بعدما اعتبر آخر شخصين عالقين تحت الانقاض في عداد القتلى، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 17 قتيلا.

وكان المسعفون يجرون عمليات بحث وسط انقاض مجمع سكني مؤلف من 12 طبقة في هواليين، ادى الزلزال الى انحنائه بزاوية 45 درجة ما يهدد بانهياره بشكل كامل. ويضم المجمع المنكوب مبنى سكنيا، ومطعما، ومحال تجارية، وفندقا.

وقال عمدة المدينة إن اخر شخصين عالقان تحت أساسات ثقيلة للمبنى لا يمكن إزالتها بدون المخاطرة بانهيار المبنى بالكامل، مشيرًا إلى أنه تم وقف عمليات الانقاذ بموافقة اقاربهما.

ويعتقد أن الشخصين الاخيرين ضمن افراد اسرة صينية وصلت الاثنين الى تايوان للاقامة في هذه الوجهة السياحية قبل أن تلقى حتفها في الزلزال، بحسب ما اعلنت السلطات.

وأكد رئيس الوزراء وليام لاي أن "17 شخصا قتلوا للأسف في الزلزال... اقاربهم سيحصلون على المساعدة المناسبة". و14 من الضحايا قتلوا في البناية المائلة المنكوبة.

وجرى هدم ثلاثة مبان كانت انهارت جزئيًا في مدينة هواليين لدواعي السلامة العامة، بينها فندق مارشال، حيث قضى احد الموظفين.

وكانت تايوان شهدت في سبتمبر 1999 زلزالًا بقوة 7,6 درجات، هو الأسوأ في تاريخ الجزيرة، اوقع نحو 2400 قتيل. مذّاك تم تشديد معايير سلامة البناء، الا ان عددًا من المباني القديمة لا يزال عرضة للتضرر من زلازل متوسطة القوة.

